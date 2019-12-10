2019-12-10T12:23:01+03:00
Общество

100 тысяч рублей долга погасил житель Тутаева, чтобы поехать в отпуск

Ему ограничили право на выезд из страны
Полина Вачнадзе
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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А мужчина как раз собирался в отпуск, поэтому известие о невозможности выехать за границу стало для него крайне неприятным.

Тутаевец задолжал банку почти 100 тысяч рублей. Взять деньги в долг для него оказалось просто, а вот вернуть – проблематично. Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил – если не заплатит, последуют другие, более жесткие меры. Но должник продолжал игнорировать решение суда. Правда, до тех пор, пока не увидел постановление об ограничения права на выезд за пределы РФ.

А он взял на работе отпуск, купил путевку… Отдых оказался под угрозой срыва. И деньги на погашение долга, как по мановению волшебной палочки, сразу же нашлись!

- Рекомендуем жителям региона перед покупкой билетов за границу удостовериться в отсутствии неоплаченных задолженностей. Проверить наличие долгов можно на сайте ведомства, - поясняет пресс-служба УФССП по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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