2019-12-10T11:46:16+03:00
Общество

В Национальном парке Переславского района снесли башню, кафе здание и ворота

Все это было построено незаконно
Полина Вачнадзе
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Территория Национального парка приведена в первоначальное состояние. ФОТО: УФССП по Ярославской областиТерритория Национального парка приведена в первоначальное состояние. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Национальном парке «Плещеево озеро» женщина-предприниматель организовала бизнес. Она построила рядом с селом Веськово здание, башню, кафе и поставила ворота, не имея на то разрешений. Суд обязал владелицу этих строений освободить территорию и снести все, но женщина рассудила по-своему и ничего делать не стала. За что, кстати, была оштрафована на 5 тысяч рублей и с завидной регулярностью привлекалась к административной ответственности.

Поняв, что добровольно должница ничего делать не будет, приставы привлекли подрядную организацию и снесли незаконно построенные конструкции. Оплатить эти работы должны будет должница из своего кармана.

- Под контролем судебного пристава башня, дом и входные ворота демонтированы, территория Национального парка приведена в первоначальное состояние, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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