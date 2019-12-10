В Национальном парке Переславского района снесли башню, кафе здание и ворота
В Национальном парке «Плещеево озеро» женщина-предприниматель организовала бизнес. Она построила рядом с селом Веськово здание, башню, кафе и поставила ворота, не имея на то разрешений. Суд обязал владелицу этих строений освободить территорию и снести все, но женщина рассудила по-своему и ничего делать не стала. За что, кстати, была оштрафована на 5 тысяч рублей и с завидной регулярностью привлекалась к административной ответственности.
Поняв, что добровольно должница ничего делать не будет, приставы привлекли подрядную организацию и снесли незаконно построенные конструкции. Оплатить эти работы должны будет должница из своего кармана.
- Под контролем судебного пристава башня, дом и входные ворота демонтированы, территория Национального парка приведена в первоначальное состояние, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU