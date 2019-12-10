Жительница Ярославской области лишилась 269 тысяч рублей после звонка мошенника
По факту возбудили уголовное дело
Мошенники предложили женщине предложили выгодную работу на удаленкеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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54-летней жительнице Переславля-Залесского позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что у него есть хорошая вакансия. Работать надо удаленно, но сначала требуется перевод денег на указанный счет электронной платежной системы. Женщина согласилась и в миг лишилась 269 тысяч рублей.
– По данному факту следственным подразделением ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливается, какие еще лица причастны к данному преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU