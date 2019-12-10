2019-12-10T11:09:10+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области лишилась 269 тысяч рублей после звонка мошенника

По факту возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенники предложили женщине предложили выгодную работу на удаленкеМошенники предложили женщине предложили выгодную работу на удаленкеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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54-летней жительнице Переславля-Залесского позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что у него есть хорошая вакансия. Работать надо удаленно, но сначала требуется перевод денег на указанный счет электронной платежной системы. Женщина согласилась и в миг лишилась 269 тысяч рублей.

– По данному факту следственным подразделением ОМВД России по городскому округу города Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливается, какие еще лица причастны к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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