В ярославский музей передали печать Александра Невского

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-10T10:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике – пополнение коллекции. В понедельник в его фонды передали уникальные находки, сделанные сотрудниками Института археологии РАН.

Раскопки на Волжской набережной между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами ведутся с 2007 году. И за это время здесь нашли большое количество артефактов, к примеру, фрагменты иностранных стеклянных сосудов и украшений. Особо ценная находка: княжеские вислые свинцовые печати к грамотам. В этом сезоне их коллекция пополнилась еще двумя экземплярами и теперь в Ярославле семь печатей.

В Древней Руси вислыми печатями могли пользоваться только князья, их наместники и церковные олигархи, скреплявшие ими официальные документы. Важным, но неожиданным открытием стала печать, которая, как оказалось, принадлежала князю Александру Невскому.

- Находка подобной печати в Ярославле является исключительно важным свидетельством скорого возрождении города после страшного его разорения войсками Батыя в 1238 году. Все, что находим, мы передаем в ярославский музей-заповедник, нам важна неразрывность коллекции. Это позволит исследователям, научным сотрудникам музея и всем интересующимся получить более полную информацию. Последние находки, безусловно, обогатили наши знания об историческом прошлом Ярославля. Уверена, что здесь есть еще много интересного для историков и исследователей, — сказала заместитель директора института археологии РАН Ася Энговатова.

Экспозиция музея-заповедника обновится уже в следующем году, так что посмотреть на уникальные экспонаты сможет каждый. — Древняя ярославская земля хранит в себе множество тайн и загадок. Сделанные археологами находки лишь слегка приоткрывают перед нами завесу, за которой скрывается тысячелетняя история нашего города. Очень символично, что передача археологических находок Ярославскому музею-заповеднику происходит именно сейчас, в канун 1010-летний годовщины основания Ярославля., - сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU