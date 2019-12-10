2019-12-10T10:31:06+03:00
Общество

В Ярославской области может находиться пропавшая 14-летняя девочка из города Инза

Она ушла из дома 3 декабря
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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В городе Инза Ульяновской области пропала 14-летняя Алена Савинова. Она ушла из дома 3 декабря и не вернулась.

Девушка невысокого роста – 158 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные, стрижка каре. Глаза карие.

На момент пропажи была одета в бежевый пуховик, бежевую шапку, черные брюки и черные сапоги.

Может находиться в городах Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Алены, позвоните по телефону 112 или на горячую линию Лизы Алерт – 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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