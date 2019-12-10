В Ярославской области может находиться пропавшая 14-летняя девочка из города Инза
Она ушла из дома 3 декабря
ФОТО: Лиза Алерт
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В городе Инза Ульяновской области пропала 14-летняя Алена Савинова. Она ушла из дома 3 декабря и не вернулась.
Девушка невысокого роста – 158 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные, стрижка каре. Глаза карие.
На момент пропажи была одета в бежевый пуховик, бежевую шапку, черные брюки и черные сапоги.
Может находиться в городах Ярославской области.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Алены, позвоните по телефону 112 или на горячую линию Лизы Алерт – 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU