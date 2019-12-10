Ярославна решила угнать брошенную машину и сдать ее на металлолом
Но попалась полиции
Изменить размер текста:
31-летняя местная жительница Фрунзенского района угнала машину. Сломанный ВАЗ стоял без присмотра во дворе дома на Балтийской улице. Рациональная женщина решила сдать «недвижимость» в пункт приема металлолома, но попалась полиции и во всем призналась.
– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь угонщица ответит за свои действия перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU