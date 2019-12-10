Ярославна решила угнать брошенную машину и сдать ее на металлолом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-10T10:00:52+03:00

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31-летняя местная жительница Фрунзенского района угнала машину. Сломанный ВАЗ стоял без присмотра во дворе дома на Балтийской улице. Рациональная женщина решила сдать «недвижимость» в пункт приема металлолома, но попалась полиции и во всем призналась.

– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь угонщица ответит за свои действия перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU