В Ярославле у продавцов изъяли 502 пачки сигарет и 57 литров алкоголя
В Ярославле прошел рейд по торговым точкам Кировского и Красноперекопского районов. Выявляли продукцию, которая продается без лицензии, в частности – сигареты и алкоголь.
Нарушения нашли в двух из шести павильонов центра города. В одном, на улице Победы, продавали сигареты без федеральных акцизных марок РФ - изъяты 502 пачки. Нагрянули в проверкой и в кальянную на проспекте Октября: там продавали алкоголь, но лицензии на это у владельца не было.
Не обзавелись лицензией и документами, подтверждающими легальность оборота алкогольной продукции и в торговой точке не улице Гагарина. В итоге полиция изъяла 57 литров разных напитков. Ко всему прочему у продавца не было медицинской книжки и нашли нарушения, связанные с демонстрацией сигарет. Возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU