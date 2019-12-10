2019-12-10T09:57:25+03:00
Общество

В Ярославле у продавцов изъяли 502 пачки сигарет и 57 литров алкоголя

Проверили шесть торговых точек Кировского района, нарушения нашли в двух
Полина Вачнадзе
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Возбуждены дела об административных правонарушенияхВозбуждены дела об административных правонарушенияхФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле прошел рейд по торговым точкам Кировского и Красноперекопского районов. Выявляли продукцию, которая продается без лицензии, в частности – сигареты и алкоголь.

Нарушения нашли в двух из шести павильонов центра города. В одном, на улице Победы, продавали сигареты без федеральных акцизных марок РФ - изъяты 502 пачки. Нагрянули в проверкой и в кальянную на проспекте Октября: там продавали алкоголь, но лицензии на это у владельца не было.

Не обзавелись лицензией и документами, подтверждающими легальность оборота алкогольной продукции и в торговой точке не улице Гагарина. В итоге полиция изъяла 57 литров разных напитков. Ко всему прочему у продавца не было медицинской книжки и нашли нарушения, связанные с демонстрацией сигарет. Возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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