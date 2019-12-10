2019-12-10T09:37:34+03:00
Общество

Прививки от гриппа в Ярославской области будут делать до середины декабря

На данный момент привито 45% жителей региона, в основном - дети
Полина Вачнадзе
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Привиться можно в поликлиниках по месту регистрацииПривиться можно в поликлиниках по месту регистрацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Взрослые ярославцы могут сделать прививку от гриппа до середины декабря. Завершение прививочной кампании назначено на 16 число.

- Вакцинация против гриппа взрослого населения продолжается. Последняя партия вакцины для взрослых поступила 5 декабря. Сделать прививку в настоящее время не просто возможно, а нужно, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Главная цель вакцинации – защита от распространения инфекции, от эпидемии гриппа, который передается очень быстро, а протекает крайне тяжело. Прививка спасает от той разновидности болезни, которая, по прогнозам эпидемиологов, будет наиболее распространены в предстоящем сезоне. Вирус постоянно мунирует, так что делать прививки нужно ежегодно. Состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменений вирусов гриппа. Да и иммунный ответ организма на вакцинацию слабеет со временем, поэтому прививка 2-3-летней давности может не дать никакого эффекта. Конечно, и после вовремя сделанной вакцинации есть шанс подхватить заразу, но заболевание пройдет в легкой форме и без осложнений.

Привиться можно в поликлиниках по месту регистрации. Это бесплатно и не требует много времени. На данный момент в регионе вакцинировано 552495 человек – это 45,3% населения.

А вот детская прививочная кампания в регионе уже завершена. Кстати, большая часть привитых - именно дети. В этом сезоне в Ярославской области защищены от вируса более 447 тысяч маленьких жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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