В Ярославле мужчина «нашел и хранил» наркотики, револьвер, порох и патроны

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-10T09:04:36+03:00

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31-летнего ярославца задержали в августе этого года. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков, но во время обыска оперативники нашли много чего интересного. Изъяли наркотики в крупном размере, 34 грамма пороха, самодельный револьвер и 6 самодельных патронов к нему.

- Были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а также «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ярославской области. – Расследование завершено.

На следствии ярославец пояснил, что и наркотики, и оружие он нашел и хранил.

ИСТОЧНИК KP.RU