2019-12-10T08:19:19+03:00
Общество

За 2019 год в Ярославской области произошло 68 ДТП по вине водителей автобусов

В результате них пострадали 99 человек, один погиб
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области за происшедшие 11 месяцев 2019 года произошло 68 ДТП по вине водителей автобусов. В результате аварий один человек погиб, пострадали 99. Больше 85% подобных происшествий произошли в региональном центре.

Причинами ДТП стали неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение требований сигнала светофора, а также нарушение правил проезда перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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