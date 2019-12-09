2019-12-09T20:24:59+03:00
Общество

На территории Ярославской области действует запрет выхода на лёд

Несоблюдение правила влечет за собой штраф
Полина ЗАЙЦЕВА
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Скрепленный вечерним или ночным морозом, первый лед не способен выдержать даже ребёнка.Скрепленный вечерним или ночным морозом, первый лед не способен выдержать даже ребёнка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области действует запрет выхода на лёд водоемов. Несоблюдение правила влечёт за собой предупреждение или наложение штрафа в размере трёх тысяч рублей.

- Скрепленный вечерним или ночным морозом, первый лед не способен выдержать даже ребёнка - что уж тут говорить о взрослом человеке, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Несмотря на предупреждения спасателей, любители зимней рыбалки бесстрашно выходят на реки и озера области.

Спасатели напоминают: если вы провалились под лед, нужно широко раскинуть руки по его кромке и постараться избежать погружения с головой. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений, нужно выбираться на лёд, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги, стараясь получить максимально большую площадь опоры. Выбравшись из воды, нужно откатиться от воды, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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