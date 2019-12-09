В центре Ярославля почти на час остановилось движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-09T19:00:49+03:00

Аварийная ситуация была устранена через 40 минут. Фото: "Яргорэлектротранс"\vk.com.

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В центре Ярославля 9 декабря около пяти часов вечера встали все троллейбусы. Из-за этого на центральных улицах города образовались пробки. Движение троллейбусов оказалось невозможным из-за отключения электричества.

- Аварийная ситуация была устранена через 40 минут, - прокомментировали в справочном отделе Яргорэлектротранса.

После того, как проблемы с напряжением были решены, общественный транспорт продолжил двигаться по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU