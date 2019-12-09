В Ярославле появилось оборудование для выполнения сложных операций на глазах

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-09T17:32:33+03:00

Уже в 2020 году с помощью оборудования планируется провести операции 100 пациентам. Фото: Правительство Ярославской области

Обучение на новом приборе прошли четыре хирурга областной клинической больницы

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В областной клинической больнице Ярославской области появилось новое высокотехнологичное оборудование для выполнения сложных операций на глазах. Обучение на новом оборудовании прошли 4 хирурга областной клинической больницы.

– Существует шесть категорий офтальмологических операций, – рассказала главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения и фармации региона Елена Гулидова. – С помощью новой техники можно проводить самые сложные – витреоретинальные. Работа идет на структурах сетчатки, на мембранах, которые в 10 раз тоньше человеческого волоса.

Уже в 2020 году с помощью оборудования планируется провести операции 100 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU