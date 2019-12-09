В Ярославле появилось оборудование для выполнения сложных операций на глазах
В областной клинической больнице Ярославской области появилось новое высокотехнологичное оборудование для выполнения сложных операций на глазах. Обучение на новом оборудовании прошли 4 хирурга областной клинической больницы.
– Существует шесть категорий офтальмологических операций, – рассказала главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения и фармации региона Елена Гулидова. – С помощью новой техники можно проводить самые сложные – витреоретинальные. Работа идет на структурах сетчатки, на мембранах, которые в 10 раз тоньше человеческого волоса.
Уже в 2020 году с помощью оборудования планируется провести операции 100 пациентам.
ИСТОЧНИК KP.RU