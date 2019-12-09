Рыбинским предпринимателям компенсируют затраты на исторические вывески в центре города
Рыбинские предприниматели получат компенсацию своих затрат на изготовление вывесок в исторической части города. Всего комиссия одобрила семь заявок, а общая сумма выплат составит 140 тысяч рублей.
Информационная конструкция должна быть выполнена в стиле 19 – начала 20 века.
– Департаментом архитектуры и градостроительства произведена выплата первым пяти заявителям. Они заменили вывески на своих предприятиях торговли и общественного питания. Это объекты в исторической части города - на улицах Крестовой, Стоялой и Красной площади, – поделилась директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.
В 2020 году такое субсидирование будет продолжено.
ИСТОЧНИК KP.RU