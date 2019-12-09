2019-12-09T17:19:19+03:00
Общество

Рыбинским предпринимателям компенсируют затраты на исторические вывески в центре города

Замена информационных конструкций положительно отразилась на облике Рыбинска
Екатерина РЯБЦЕВА
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Информационная конструкция должна быть выполнена в стиле 19 – начала 20 векаИнформационная конструкция должна быть выполнена в стиле 19 – начала 20 векаФото: Администрация Рыбинска
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Рыбинские предприниматели получат компенсацию своих затрат на изготовление вывесок в исторической части города. Всего комиссия одобрила семь заявок, а общая сумма выплат составит 140 тысяч рублей.

Информационная конструкция должна быть выполнена в стиле 19 – начала 20 века.

– Департаментом архитектуры и градостроительства произведена выплата первым пяти заявителям. Они заменили вывески на своих предприятиях торговли и общественного питания. Это объекты в исторической части города - на улицах Крестовой, Стоялой и Красной площади, – поделилась директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

В 2020 году такое субсидирование будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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