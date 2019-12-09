В Рыбинске установили бюсты в память о земляках - десантниках шестой роты

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-09T16:09:18+03:00

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Среди военнослужащих, погибших в Чечне, были рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков. К 20-летию со дня их подвига в школах, где учились военнослужащие, установили бронзовые бюсты.

Бой 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии произошел с 29 февраля на 1 марта. Силы противника превосходили в 30 раз. Из 90 десантников в живых остались только 6 человек.

Мемориалы в честь Станислава Грудинского и Романа Судакова установили в школах № 17 и №23.

- Наша с вами задача – помнить об этом подвиге, жить с этим, воспитывать себя и подрастающее поколение на таких примерах служения Отечеству. До 1 марта 2020 года такие бюсты появятся по всей стране, - отметил директор Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах Игорь Евтюхин.

На церемонии открытия бюстов присутствовали матери погибших ребят – Любовь Федоровна Судакова и Светлана Анатольевна Грудинская.

- Уже 20 лет как нет наших детей. Они погибали за то, чтобы наша страна не развалилась, чтобы она стала целой, чтобы родные больше не проливали слезы за своих сыновей. Большое спасибо всем вам за то, что помните подвиг наших детей, - сказала Любовь Судакова.

- Война не знает милосердия. Это всегда трагедия, боль и слезы матерей. Обожгла она и наши сердца. Наши дети исполняли свой воинский долг, скрепленный присягой, - добавила Светлана Грудинская.

В рамках торжественной церемонии школе №23 было присвоено имя Станислава Грудинского.

ИСТОЧНИК KP.RU