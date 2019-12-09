В Рыбинске собрались известные российские и иностранные пианисты

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-09T15:19:14+03:00

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В Рыбинске открылся единственный в России Музей фортепьяно. Конечно, такое событие не могли пропустить ни российские, ни зарубежные пианисты. Например, французский пианист Маттье Швайгер, который особенно интересуется игрой на исторических инструментах.

- Я очень впечатлен таким количеством инструментов в музее. За каждым много истории, и это вызывает сильные эмоции. В нашу эпоху все происходит стремительно, а эти инструменты – свидетели другого времени, где все шло размеренно, - отметил гость из Франции.

Концепция создания музея принадлежит коллекционеру и реставратору музыкальных инструментов Алексею Ставицкому. Самому старому экспонату в Красном гостином дворе – 180 лет.

Рыбинский музей фортепьяно стал 12-м по счету частным музеем, который в этом году открылся в Ярославской области. Сегодня от начал работу для посетителей. До 12 декабря включительно его можно посетить бесплатно по предварительной записи 8(4852)33-33-00 и 8(910)-973-33-00.

ИСТОЧНИК KP.RU