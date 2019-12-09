2019-12-09T15:07:43+03:00
Общество

На доме Бориса Немцова в Ярославле снова появилась мемориальная табличка

Предыдущие уничтожали вандалы
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Василий Цепенда/facebook.comФото: Василий Цепенда/facebook.com
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В Ярославле, на доме, где жил Борис Немцов, снова появилась мемориальная табличка. На этот раз – из бронзы. Предыдущие памятные знаки, из мрамора и из гранита, раз за разом уничтожали недоброжелатели.

- Спасибо всем гражданам принимавшим участие в восстановлении памятного знака, – написал на своей странице в Фейсбуке Василий Цепенда.

Доска с портретом убитого политика сообщает жителям дома и прохожим: "Здесь жил патриот и гражданин России."

ИСТОЧНИК KP.RU

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