Ярославские спасатели: сколько сантиметров льда нужно для безопасной рыбалки

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-09T15:00:32+03:00

И что категорически нельзя делать при выходе на замерзшие реки и карьеры

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Ярославские спасатели «Центра гражданской защиты» проверяют толщину льда на реках, карьерах и прудах.

В пятницу, 6 декабря, лед на Котросли был 8-9 сантиметров, а сегодня, 9 декабря, он уже меньше 7 сантиметров. Однако местных рыбаков это не останавливает. Они без страха выходят на ловлю.

В настоящий момент выход на лед и выезд транспорта запрещен. Ледовое покрытие будет безопасным, когда станет не менее 10 сантиметров.

Важно помнить, что в устьях рек и притоках лед менее прочный. Также это касается быстрого течения, стоковых вод, бьющих ключей и в местах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха повысится до 0 градусов и продержится три дня, то прочность льда уменьшится на 25 процентов.

Голубой лед наиболее прочный, чем матово-белый или желтоватый. Под снегом лед всегда тоньше.

Чтобы проверить прочность льда, нужно ударить по нему палкой впереди себя. Если после 2-3 ударов вода не пошла, то лед прочный. Если пошла, то двигайтесь скользящим шагом назад.

Не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Если вы идете по льду компанией, то передвигайтесь друг за другом на расстоянии 5-6 метров. Первый человек должен подпоясаться веревкой, а идущий сзади взять ее конец.

Когда ловите рыбу, не пробивайте много лунок на маленькой площади. Не собирайтесь большими группами и не прыгайте на льду.

Если что-то случилось, звоните в единую службу спасения – 112 или поисково-спасательную службу МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля – 30-55-55.

ИСТОЧНИК KP.RU