В Рыбинске из-за НаШествия Дедов Морозов ограничат движение транспорта
Ожидается, что в празднике примет участие несколько тысяч человек: как участников шествия, так и зрителей. Поэтому на этот день вводится ограничение движения и общественного, и личного транспорта. В разное время дня нельзя будет проехать по Волжской набережной, улицам Свободы, Чкалова, Крестовой, Стоялой и Преображенскому переулку.
С 11.45 до 13.30 будет прекращено движение:
- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы;
- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной.
С 12.00 до 15.30 будут закрыты:
- улица Чкалова от улицы Свободы до Кольцова;
- улица Крестовая.
С 14.00 до 16.00 прекратится движение на участке от улицы Свободы до Стоялой.
С 08.00 до 22.00 нельзя будет проехать от Стоялой до дома №17 на Крестовой.
Также перекрываются:
- с 11.45 до 19.00 улица Стоялая от Волжской набережной до Чкалова;
- с 11.45 до 13.30 Соборная площадь;
- с 16.00 до 19.00 Волжская набережная от улицы Ломоносова до Соборной площади;
- с 12.00 до 19.00 Вознесенский переулок.
Остановка транспорта запрещена 14 декабря:
- с 00.00 до 12.00 по Стоялой от Волжской набережной до улицы Чкалова;
- с 00.00 до 16.00 по Крестовой улице от дома №17 до улицы Кирова;
- с 00.00 до 11.45 на Волжской набережной от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;
- с 00.00 до 19.00 по Бульварной улице на участке от улицы Максима Горького до Преображенского переулка (кроме общественного транспорта и транспорта участников и организаторов).
Для стоянок транспорта организаторов и участников выделены следующие территории:
- с западной стороны дворца спорта «Полет»;
- по улице Чкалова от улица Свободы до Кольцова;
- в Вознесенском переулке.
ИСТОЧНИК KP.RU