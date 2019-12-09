В Рыбинске из-за НаШествия Дедов Морозов ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-09T14:50:35+03:00

Ожидается, что в празднике примет участие несколько тысяч человек

14 декабря по центре города можно будет только ходить

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Ожидается, что в празднике примет участие несколько тысяч человек: как участников шествия, так и зрителей. Поэтому на этот день вводится ограничение движения и общественного, и личного транспорта. В разное время дня нельзя будет проехать по Волжской набережной, улицам Свободы, Чкалова, Крестовой, Стоялой и Преображенскому переулку.

С 11.45 до 13.30 будет прекращено движение:

- по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы;

- по улице Свободы на участке от Крестовой до Волжской набережной.

С 12.00 до 15.30 будут закрыты:

- улица Чкалова от улицы Свободы до Кольцова;

- улица Крестовая.

С 14.00 до 16.00 прекратится движение на участке от улицы Свободы до Стоялой.

С 08.00 до 22.00 нельзя будет проехать от Стоялой до дома №17 на Крестовой.

Также перекрываются:

- с 11.45 до 19.00 улица Стоялая от Волжской набережной до Чкалова;

- с 11.45 до 13.30 Соборная площадь;

- с 16.00 до 19.00 Волжская набережная от улицы Ломоносова до Соборной площади;

- с 12.00 до 19.00 Вознесенский переулок.

Остановка транспорта запрещена 14 декабря:

- с 00.00 до 12.00 по Стоялой от Волжской набережной до улицы Чкалова;

- с 00.00 до 16.00 по Крестовой улице от дома №17 до улицы Кирова;

- с 00.00 до 11.45 на Волжской набережной от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;

- с 00.00 до 19.00 по Бульварной улице на участке от улицы Максима Горького до Преображенского переулка (кроме общественного транспорта и транспорта участников и организаторов).

Для стоянок транспорта организаторов и участников выделены следующие территории:

- с западной стороны дворца спорта «Полет»;

- по улице Чкалова от улица Свободы до Кольцова;

- в Вознесенском переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU