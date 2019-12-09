2019-12-09T14:27:00+03:00
Общество

Администрации районов Ярославля рассказали о новогоднем оформлении территорий

Кто в отстающих?
Полина Вачнадзе
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В Дзержинском районе активно ремонтируют и подключают световое оборудование.В Дзержинском районе активно ремонтируют и подключают световое оборудование.Фото: Полина Вачнадзе
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Сегодня на общегородском совещании представители администраций рассказали, как будут украшены районы Ярославля к Новому году и Рождеству.

В Дзержинском районе активно все ремонтируют и подключают: перетяжки, световые инсталляции, гирлянды; устанавливают елки. Они будут в парке Победы и в парке 221 красноперевальцу, из новенького – в этом году, по просьбам жителей, 6-метровая зеленая красавица появится у Центра детей и юношества.

Всего в этом году в Брагино установят девять елей, новые будут рядом с Норскими резиденциями, на Тутаевском шоссе и на улице Труфанова. Планируется не так, как обычно украсить въезд в район.

За Волгой по традиции украшают Тверицкий берег, знак на въезде и здание администрации. Несмотря на то, что многое пришлось ремонтировать, оборудование уже практически готово.

В Тверицком бору в этом году планируют установить дополнительную световую композицию-надпись «С Новым годом!», а в районе остановки «Дачная» - композицию в виде подарочной коробки. С 10 декабря 15 многоквартирных домов будут подсвечиваться по периметру кровли, на одной из высоток поставят светящиеся цифры «2020».

Планируется подсветить деревья у ТЦ «Аврора» и ели на пересечении проспектов Авиаторов и Машиностроителей. А еще на Авиаторов и на пешеходной зоне на Доброхотова установят световой шар.

В Ленинском районе установят ели в парке Ветеранов, на площади Мира и в Юбилейном парке, будут подсвечены здания и дома.

Администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов также отчиталась о подготовке к празднику. Но здесь все не так радужно, как в остальных районах, хоть подготовка началась еще в октябре. В районе установят 31 ель: 14 у торговых центров, 13 – во дворах домов, 4 – у домов культуры. Украсят въезд в Ярославль со стороны Москвы, здания, подсветят 15 домов. Мэр города Владимир Волков указал на недоработки и велел отчитаться о проделанной работе через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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