Завтра в Ярославле вновь перекроют Тутаевское шоссе
Тутаевское шоссе на участке от Большой Норской до улицы Панина будет закрыто для движения транспорта с 10 декабря по 15 мая. За эти полгода здесь планируют заменить инженерные коммуникации и электрические сети под проезжей частью, сделать ливневые канализации.
Для водителей предложена схема объезда ремонтных работ. Объездные пути будут и к поселку Скобыкино, из 12 МКР выезд запланирован на улицу Пашуковского, далее на Строителей с выходом на улицу Бабича. Не забыта, по словам городских чиновников, и больница №9: у приемного отделения сформировано разворотное кольцо, сделаны дополнительные объездные пути.
Вводятся и изменении в движении маршрутов автобусов и маршруток.
- №№4Т и 47 поедут по улицам Панина и Строителей
- №№6 и 96 поедут по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улицам Куропаткова, Большой Норской до конечной «Фабрика «Красный Перевал»
- №23 пойдет по улице Панина и Ленинградскому проспекту
- №10 пойдет от «Фабрики «Красный перевал» по улицам Большая Норская, Куропаткова, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого, Тутаевскому шоссе, улицам Панина, Строителей и до кольца на перекрестке улицы Бабича и Тутаевского шоссе.
При этом маршрут №70 отменяется.
ИСТОЧНИК KP.RU