Завтра в Ярославле вновь перекроют Тутаевское шоссе

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-09T13:42:45+03:00

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Тутаевское шоссе на участке от Большой Норской до улицы Панина будет закрыто для движения транспорта с 10 декабря по 15 мая. За эти полгода здесь планируют заменить инженерные коммуникации и электрические сети под проезжей частью, сделать ливневые канализации.

Для водителей предложена схема объезда ремонтных работ. Объездные пути будут и к поселку Скобыкино, из 12 МКР выезд запланирован на улицу Пашуковского, далее на Строителей с выходом на улицу Бабича. Не забыта, по словам городских чиновников, и больница №9: у приемного отделения сформировано разворотное кольцо, сделаны дополнительные объездные пути.

Вводятся и изменении в движении маршрутов автобусов и маршруток.

- №№4Т и 47 поедут по улицам Панина и Строителей

- №№6 и 96 поедут по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улицам Куропаткова, Большой Норской до конечной «Фабрика «Красный Перевал»

- №23 пойдет по улице Панина и Ленинградскому проспекту

- №10 пойдет от «Фабрики «Красный перевал» по улицам Большая Норская, Куропаткова, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого, Тутаевскому шоссе, улицам Панина, Строителей и до кольца на перекрестке улицы Бабича и Тутаевского шоссе.

При этом маршрут №70 отменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU