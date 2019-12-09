В Ярославле на Труфанова трамвай задавил легковушку

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-09T13:10:48+03:00

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В Ярославле на улице Труфанова трамвай и легковушка не поделили дорогу. В паблике «Ярославль LIVE» местные жители тут же вступили в полемику.

Кто-то считает, что трамваи действительно быстро ездят по Дзержинскому району. Другие же обвиняют в случившемся автомобилиста.

– Может я чего-то не понимаю, но как можно не заметить трамвай? Это не «Сапсан», который несется со скоростью света, не машина, которая неизвестно откуда появилась, а трамвай, вашу мать! Он едет исключительно по рельсам со скоростью умирающей черепахи, – импульсивно высказалась подписчица Катерина.

И ведь правда, может водитель думал, что он помеха справа, и трамвай должен ему уступить? Но трамвай никогда никому ничего не должен.

ИСТОЧНИК KP.RU