В Ярославле на Труфанова трамвай задавил легковушку
В Ярославле на улице Труфанова трамвай и легковушка не поделили дорогу. В паблике «Ярославль LIVE» местные жители тут же вступили в полемику.
Кто-то считает, что трамваи действительно быстро ездят по Дзержинскому району. Другие же обвиняют в случившемся автомобилиста.
– Может я чего-то не понимаю, но как можно не заметить трамвай? Это не «Сапсан», который несется со скоростью света, не машина, которая неизвестно откуда появилась, а трамвай, вашу мать! Он едет исключительно по рельсам со скоростью умирающей черепахи, – импульсивно высказалась подписчица Катерина.
И ведь правда, может водитель думал, что он помеха справа, и трамвай должен ему уступить? Но трамвай никогда никому ничего не должен.
ИСТОЧНИК KP.RU