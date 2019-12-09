В ДТП под Ярославлем пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-09T11:50:17+03:00

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В воскресение, 8 декабря, в Ярославской области произошло несколько ДТП.

Одно из них случилось в населенном пункте Туношна, который находится в Ярославском районе. В 17.24 столкнулись три автомобиля – Киа Сид, МАН и Ниссан Альмера. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в 18.48 в населенном пункте Ступино Мышкинского района в ДТП попали Форд Транзит и ВАЗ-2112.

Фордом управлял 57-летний водитель, за рулем отечественной машины находился 26-летний молодой человек.

Пассажиры иномарки – 37-летний мужчина, 60-летняя, 52-летняя и 26-летняя женщины, и 16-летняя пассажирка ВАЗа попали в больницу.

Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU