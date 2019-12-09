Еще один ярославец убил другого кухонным ножом

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-09T11:45:09+03:00

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В Дзержинском районе Ярославле завершено расследование уголовного дела об убийстве. 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлении, держат под стражей. Дело передано прокурору для утверждения и передачи в суд.

Все произошло этим августом, в квартире одного из домов на улице Урицкого . Мужчина гостил у своего 31-летнего приятеля. Как водится, товарищи выпивали. Естественно, они поссорились. И, как это часто бывает, в руках у одного из них оказался нож. Закономерно, он оказался в груди безоружного. От чего, собственно, хозяин квартиры и скончался, не дожидаясь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU