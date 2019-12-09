Будьте внимательны. Из-за разницы температур в Ярославской области гололед
В ближайшие дни будет идти снег с дождем
Днем в Ярославле плюс, а ночью - минусФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В понедельник, 9 декабря, в Ярославском регионе потеплеет до +3 градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В темное время суток ртуть в термометре упадет до -2 градусов.
– Из-за разницы температур ночью и утром на дорогах возможен гололед, – предупредили автомобилистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и дождя.
Такая температура продержится до конца недели, а уже в следующий понедельник в Ярославской области выпадет настоящий снег.
ИСТОЧНИК KP.RU