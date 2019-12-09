2019-12-09T10:54:53+03:00
Общество

Будьте внимательны. Из-за разницы температур в Ярославской области гололед

В ближайшие дни будет идти снег с дождем
Екатерина РЯБЦЕВА
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Днем в Ярославле плюс, а ночью - минусДнем в Ярославле плюс, а ночью - минусФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В понедельник, 9 декабря, в Ярославском регионе потеплеет до +3 градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В темное время суток ртуть в термометре упадет до -2 градусов.

– Из-за разницы температур ночью и утром на дорогах возможен гололед, – предупредили автомобилистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и дождя.

Такая температура продержится до конца недели, а уже в следующий понедельник в Ярославской области выпадет настоящий снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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