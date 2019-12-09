Рыбинец с силой вырвал у пенсионерки сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-09T09:45:42+03:00

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В Переборах 42-летний мужчина напал на 59-летнюю пенсионерку и с силой отобрал у нее сумку, в которой было более 2-х тысяч рублей. После этого преступник убежал.

Полиция задержала грабителя. Выяснилось, что мужчина решил поправить свое материальное положение, когда был в гостях у соседа. Он нигде не работает, и ранее уже был судим.

По факту разбоя на него возбудили уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. Суд отправил его под стражу в качестве меры пресечения.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU