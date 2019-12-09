Вышли в тапках и с кошками на руках: в доме на улице Лескова в Ярославле сработала пожарная тревога
В воскресенье вечером, 8 декабря, в доме на улице Лескова, 36 во Фрунзенском районе произошла внеплановая эвакуация. Около 21 часа сработала пожарная сигнализация. Люди стали выходить из своих квартир и спускаться по лестницам – лифты приехали на первый этаж и отключились.
– У подъезда собралась целая толпа жителей с кошками и собаками, а кто-то даже в тапочках, – рассказали очевидцы.
Через несколько минут во двор заехали три пожарных машины и скорая помощь. Сотрудники МЧС осмотрели дом и разрешили ярославцам вернуться в свои квартиры.
– Пожара зафиксировано не было, ложная тревога, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU