Вышли в тапках и с кошками на руках: в доме на улице Лескова в Ярославле сработала пожарная тревога

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-09T09:29:11+03:00

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В воскресенье вечером, 8 декабря, в доме на улице Лескова, 36 во Фрунзенском районе произошла внеплановая эвакуация. Около 21 часа сработала пожарная сигнализация. Люди стали выходить из своих квартир и спускаться по лестницам – лифты приехали на первый этаж и отключились.

– У подъезда собралась целая толпа жителей с кошками и собаками, а кто-то даже в тапочках, – рассказали очевидцы.

Через несколько минут во двор заехали три пожарных машины и скорая помощь. Сотрудники МЧС осмотрели дом и разрешили ярославцам вернуться в свои квартиры.

– Пожара зафиксировано не было, ложная тревога, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU