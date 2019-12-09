20 лет за свертки с героином и ацетилкодеином: в Ярославле задержали парней из союзных республик
Ярославские оперативники задержали двух молодых людей, которые приехали к нам из бывших союзных республик.
У 21-летнего гостя с собой было 17 свертков с непонятным веществом, а у его 20-летнего подельника – 14.
Экспертиза показала, что вещество, которое юноши пытались распространить с помощью закладок – смесь героина и ацетилкодеина, более 60 граммов.
В Ярославскую область молодые люди прибыли всего две недели назад, но тут же попали в поле зрение полиции.
– Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Парням грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU