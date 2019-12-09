20 лет за свертки с героином и ацетилкодеином: в Ярославле задержали парней из союзных республик

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-09T09:13:09+03:00

У одного молодого человека нашли 17 свертков, а у второго - 14. Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Они пытались распространить тяжелые наркотики с помощью закладок

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Ярославские оперативники задержали двух молодых людей, которые приехали к нам из бывших союзных республик.

У 21-летнего гостя с собой было 17 свертков с непонятным веществом, а у его 20-летнего подельника – 14.

Экспертиза показала, что вещество, которое юноши пытались распространить с помощью закладок – смесь героина и ацетилкодеина, более 60 граммов.

В Ярославскую область молодые люди прибыли всего две недели назад, но тут же попали в поле зрение полиции.

– Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Парням грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU