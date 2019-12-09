2019-12-09T07:27:39+03:00
Общество

Ярославские волонтеры продолжают искать 38-летнего мужчину. Он ушел из дома в октябре

Был одет в камуфляжный пуховик и черные кроссовки
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
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В Ярославской области продолжаются поиски 38-летнего мужчины. Илья Николаевич Виташас ушел из дома в Рыбинске 1 октября. С этого момента о нем ничего неизвестно. Волонтеры и полиция продолжают поиск.

Мужчина плотного телосложения, рост 183 сантиметра. Волосы темные, короткие. Глаза серо-голубые.

Был одет в камуфляжный пуховик, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы видели Илью Николаевича после 1 октября 2019 года или что-нибудь знаете, позвоните по телефонам 02, 102 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

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