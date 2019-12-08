«Бронепоезд» был крепче «стали»

8 Дек. 20:49 2019-12-08T20:49:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Матчи «Локомотива» и «Северстали» давно стали называть дерби, поскольку наши города находятся достаточно близко друг к другу. Потому и болельщики постоянно массово приезжают на игры своих команд. В воскресенье для них команды показали захватывающее зрелище. Правда, началось всё для нашего «бронепоезда» уже почти традиционно с пропущенного гола уже на 2-й минуте. И угол броска был у череповчанина предельно острый, и вратарь наш Илья Коновалов закрыл собой всю зону обстрела, но шайба попала в плечо Ильи, а оттуда – в ворота. Было от чего расстраиваться таким началом. Но ярославцы, верные своей традиционной ставке на скоростной прессинг, продолжили оказывать давление на оборону хозяев и к середине периода восстановили равновесие на табло. Причем, сделали это в большинстве, с первой попытки. Рушан Рафиков с паса Дениса Алексеева и Магнуса Пяярви так мощно приложился к шайбе, что она рикошетом от защитника влетела в ворота. А вот от этой удачи «бронепоезд», похоже, ослабил бдительность, за что быстро был наказан беспрепятственным выстрелом с «пятачка». Хоть и шла игра при непрерывных атаках парней Майка Пелино, но второй период нашим не очень удался. Хозяева усилили свою игру и стали действовать строже и жестче. Пару раз ярославцы оказывались в меньшинстве, что в одном случае привело к взятию ворот Коновалова. Однако находившийся близ места событий Антон Ландер сразу обратился к судьям, настаивая на отмене взятия ворот. Видеопросмотр подтвердил правоту Ландера – шайба забита рукой, потому не засчитана. Отыграться «Локомотив» смог только в третьем периоде после стремительных ходов Николая Коваленко за воротами «сталеваров» и ювелирным пасом Дениса Алексеева из-а ворот на Артура Каюмова, который мгновенно отправил снаряд точно в цель. Через минуту «бронепоезд» должен был уже вести в счете, но для этого Стефан да Коста должен был реализовать штрафной бросок. Однако принести команде полновесную победу Стефану не удалось. Как и другие обстрелы «бронепоездом» чужих ворот. Пришлось играть еще 5 минут овертайма, где никому не удалось взять верх. А дальше пошла серия штрафных бросков, в которой ярославцы дважды вели после точных бросков Магнуса Пяярви и Стефана да Косты. Но соперники дважды отыгрались, пробив Коновалова. И все же еще один буллит Магнуса Пяярви, уже шестой «Локомотива», стал для Ярославля победным.

«Северсталь» - «Локомотив» 2:3 Б (2:1; 0:0; 0:1; 0:0; Б 0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU