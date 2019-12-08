«Буря» в Приморье не разразилась

СЕГОДНЯ 19:34 2019-12-08T19:34:57+03:00

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Проигранный «Буревестником» кубковый матч в Южно-Сахалинске» вселял, тем не менее, некоторую уверенность на более успешное выступление в играх чемпионата на Дальнем Востоке. Все же, на Сахалине играли после долгого перелета, а в Кубке легионеры играть не могут, в отличие от игр чемпионата. Вот во Владивостоке и вернулся в состав нашей «Бури» Джастин Роберсон, с чем и была связана главная доля надежд на усиление игры команды Михаила Терехова. Причем, вышел Джастин в стартовом составе и на первых секундах отметился перехватом с сольным отрывом к чужому кольцу. 2:0 – повел «Буревестник». Однако наш перевес в счете продлился только до первого ответного попадания приморцев, после чего нашим предстояло все оставшееся время только догонять далеко оторвавшихся хозяев паркета. Уже по первой четверти спартаковцы стали уходить все дальше и дальше от ярославцев, у которых всё болезненнее сказывается отсутствие Артема Бутянковса. Временами «за того парня» удается отработать Андрею Семенову, как получилось в недавнем кубковом матче. Но против «Спартака» у Семенова не очень получались броски. Заводилой у нас взялся быть Роберсон, который время от времени выдавал феноменальные трюки. Но, как известно, один в поле не воин. Партнеров Джастин порой просто забывал, увлекаясь проходами под кольцо. Партнеры, впрочем, тоже не всегда были на высоте, часто умудряясь мазать из-под щита. Более других получился в этом матче заметным наш центровой Иван Нелюбин, который впервые в сезоне стал самым результативным в команде по итогам игры, набросав в кольцо «Спартака» 15 очков. Все же один подвиг «Буря» смогла совершить, за счет плотной защиты и быстрых атак выиграв вторую четверть. Но на этом «Буря» стихла. И только в одном эпизоде на паркете разразился шквал, но уже в третьей четверти. Судьи почти пять минут просматривали видео, после чего можно было видеть пробитие штрафных бросков по обеим корзинам. Вердикт был на основании стычки с отмашкой от спартаковца, чему предшествовал фол Сергея Токарева. В кольцо ярославцев было 4 броска, а по спартаковскому - только два. Это было самым запоминающимся эпизодом матча, потому что в начале 4-го игрового отрезка у хозяев вдруг стала бабахать дальняя «артиллерия», отрыв стал расти снежным комом с горы, а исход событий уже обозначился безнадежно для ярославцев.

«Спартак-Приморье» - «Буревестник» - 86:65 (27:15, 13:18, 24:21, 22:11)

ИСТОЧНИК KP.RU