Водителя еще одного «перевертыша» под Ярославлем увезли на скорой

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-08T16:12:20+03:00

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В субботу, 7 декабря, около 10 часов утра на 54-м километре дороги Данилов-Пошехонье «Рено», двигавшееся в сторону Данилова, съехало в кювет и перевернулось. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Его увезли на скорой.

На место случившегося приезжали сотрудники ГИБДД, врачи и спасатели.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Еще одно ДТП с опрокидыванием произошло на дороге Новленское-Иванищево. Там все закончилось печальнее: один из пассажиров погиб на месте, второй нуждается в лечении. Водитель был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU