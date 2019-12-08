Водителя еще одного «перевертыша» под Ярославлем увезли на скорой
В субботу, 7 декабря, около 10 часов утра на 54-м километре дороги Данилов-Пошехонье «Рено», двигавшееся в сторону Данилова, съехало в кювет и перевернулось. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Его увезли на скорой.
На место случившегося приезжали сотрудники ГИБДД, врачи и спасатели.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Еще одно ДТП с опрокидыванием произошло на дороге Новленское-Иванищево. Там все закончилось печальнее: один из пассажиров погиб на месте, второй нуждается в лечении. Водитель был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU