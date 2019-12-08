Под Ярославлем пьяный водитель вылетел в кювет. Пассажир погиб на месте

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-08T11:45:58+03:00

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В воскресенье, 7 декабря в Ярославском районе на дороге Новленское-Иванищево недалеко от деревни Новленское около 5.39 утра «Хендэ Солярис» вылетел в кювет. За рулем корейской иномарки находился 48-летний мужчина. Позже выяснилось, что он был пьян.

38-летний пассажир погиб на месте, а другой – 35-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.

– Специализированным отделением следственной части Следственного управления УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Водителя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Он может попасть за решетку на срок от пяти до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU