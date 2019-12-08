Под Ярославлем пьяный водитель вылетел в кювет. Пассажир погиб на месте
В воскресенье, 7 декабря в Ярославском районе на дороге Новленское-Иванищево недалеко от деревни Новленское около 5.39 утра «Хендэ Солярис» вылетел в кювет. За рулем корейской иномарки находился 48-летний мужчина. Позже выяснилось, что он был пьян.
38-летний пассажир погиб на месте, а другой – 35-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.
На место выезжали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.
– Специализированным отделением следственной части Следственного управления УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Водителя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Он может попасть за решетку на срок от пяти до двенадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU