2019-12-08T11:45:58+03:00
Происшествия

Под Ярославлем пьяный водитель вылетел в кювет. Пассажир погиб на месте

На мужчину возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 декабря в Ярославском районе на дороге Новленское-Иванищево недалеко от деревни Новленское около 5.39 утра «Хендэ Солярис» вылетел в кювет. За рулем корейской иномарки находился 48-летний мужчина. Позже выяснилось, что он был пьян.

38-летний пассажир погиб на месте, а другой – 35-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.

– Специализированным отделением следственной части Следственного управления УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Водителя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Он может попасть за решетку на срок от пяти до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Буря» в Приморье не разразилась
Водителя еще одного «перевертыша» под Ярославлем увезли на скорой
Выходные в Ярославской области: в Брагино сгорело постельное белье, а в Левашово – прицеп грузовика
Отлетела и ударилась о бордюр: в Рыбинске иномарка сбила девушку
Ростовчанин нашел на улице карту и ни в чем себе не отказывал
Жители Ярославской области перевели мошенникам 55, 79 и 90 тысяч рублей
Ярославские волейболисты на выезде потерпели уже третье поражение
Ярославец решил показать сожительнице, как водить машину и попался пьяным за рулем
В Рыбинске установили новогоднюю ель. Местные жители говорят, что ее срубили в черте города
В Ярославле 8 декабря пройдет экологическая акция
В Ярославском районе поймали мужчину с амфетамином и марихуаной
День невезения для «бронепоезда»
День невезения для «бронепоезда»
«Изумруд» треснул, но не раскололся
Ярославец спас от собак котенка. Теперь у него есть трехлапый друг
В Ярославле необычный ребенок выпал с балкона и выжил
Ярославскому музею-заповеднику передадут уникальные археологические находки