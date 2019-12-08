2019-12-08T13:52:19+03:00
Происшествия

Выходные в Ярославской области: в Брагино сгорело постельное белье, а в Левашово – прицеп грузовика

Обошлось без пострадавших
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пожар потушили за 50 минутПожар потушили за 50 минутФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Поздним субботним вечером, 7 декабря, в селе Левашово Некрасовского района загорелся грузовой автомобиль. На место происшествия выехала одна пожарная машина и четыре сотрудника МЧС. Через 50 минут возгорание было ликвидировано, но за это время языки пламени уничтожили 6 квадратных метров прицепа.

– Пострадавших нет, – уточнили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Еще один пожар случился в многоквартирном доме в Ярославле на улице Урицкого, 67. Сообщение в дежурную есть поступило в 2.15 ночи. Прибывшие пожарные потушили огонь за 15 минут. Хозяева квартиры остались без постельного белья – оно сгорело.

К счастью, в этот раз тоже обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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