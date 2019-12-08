Отлетела и ударилась о бордюр: в Рыбинске иномарка сбила девушку
Она жива, но получила травмы
Пострадавшая перебегала проезжую часть по пешеходному переходуФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В субботу, 7 декабря, в Рыбинске водитель автомобиля «Хендай Крета» сбил девушку. Это случилось на улице Чкалова рядом с домом № 93 около 20 часов.
Пока непонятно, на какой сигнал светофора она перебегала дорогу, но точно делала это по пешеходному переходу.
Несмотря на то, что машина ехала с небольшой скоростью, после удара пострадавшая отлетела и ударилась о бордюр.
Девушка жива. Она получила травмы.
– В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 4 человека и 1 единица техники, – прокомментировали случившееся в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU