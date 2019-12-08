Ростовчанин нашел на улице карту и ни в чем себе не отказывал

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-08T12:14:56+03:00

Со счета пропало около 11 тысяч рублей Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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39-летний житель Ростовского района нашел на улице чужую банковскую карту, и решил не упускать счастливый шанс. Он стал ходить по местным магазинам и с помощью бесконтактной оплаты без зазрения совести совершать покупки.

Тем временем хозяин карты обратился в полицию. 60-летний мужчина рассказал, что с его счета пропало почти 11 тысяч рублей.

– По факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU