Ростовчанин нашел на улице карту и ни в чем себе не отказывал
На мужчину возбудили уголовное дело
Со счета пропало около 11 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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39-летний житель Ростовского района нашел на улице чужую банковскую карту, и решил не упускать счастливый шанс. Он стал ходить по местным магазинам и с помощью бесконтактной оплаты без зазрения совести совершать покупки.
Тем временем хозяин карты обратился в полицию. 60-летний мужчина рассказал, что с его счета пропало почти 11 тысяч рублей.
– По факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU