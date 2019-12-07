Ярославские волейболисты на выезде потерпели уже третье поражение

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-07T18:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

После относительно удачного разворота в матче с хозяевами 3-го тура чемпионата России по Высшей лиге «А» екатеринбургским «Изумрудом», когда команда Андрея Ноздрина смогла усилить игру и довела дело до тайбрейка, зародилась надежда, что худшее в столице Урала у «Ярославича» позади и в повторной встрече с «Тюменью», по крайней мере, проигрыша с сухим счетом не будет. Но надежда продержалась всего три сета, в которых, правда, наши парни действовали гораздо лучше, нежели в первом своем матче 3-го тура.

На сей раз «Ярославич» весь матч держал достаточно приличный уровень своей игры и, главное, избежал серийных провалов в отдельно взятом сете. Ярославцы бились за каждый мяч, за каждое очко, не позволяя себе расслабиться, а тюменцам – уйти в отрыв.

Единственное, что можно поставить в упрек нашим ребятам, это концовки сета. Например, в первом сете «Тюмень, было, оторвалась на три мяча, так наши смогли отрыв ликвидировать и войти в концовку на равных. Но на большее ребят не хватило. Еще досаднее получилось во 2-ом сете, когда на концовку при счете – 19:18. Но после этого у нас, как отрезало… Так же неудачно получилось и в третьем сете, хотя именно тут была самая напряженная концовка. В воскресенье «Ярославич» проведет последний матч тура против «Изумруда», у которого уже успел отобрать очко. Удастся ли что-нибудь большее, узнаем завтра.

"Ярославич" - "Тюмень" - 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

ИСТОЧНИК KP.RU