Жители Ярославской области перевели мошенникам 55, 79 и 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-07T20:17:03+03:00

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Действовали мошенники всегда по одной схеме: звонили на сотовый телефон, представлялись сотрудниками банков, сообщали о том, что кто-то пытается снять день с карт. Под тем предлогом, что срочно нужно остановить этот процесс и спасти деньги, злоумышленники

принуждали людей переводить им деньги.

И вот результат. 39-летняя жительница Рыбинска за несколько транзакций перевела мошенникам более 55 тысяч рублей. 47-летний Угличанин, который тоже поверил звонившему "сотруднику службы безопасности банка", скинул со своей кредитной карты на указанный абонентский номер 79 тысяч.

Попалась и пенсионерка из Ярославля. Она перевела 90 тысяч рублей.

По данным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU