2019-12-07T15:39:11+03:00
Общество

В Рыбинске установили новогоднюю ель. Местные жители говорят, что ее срубили в черте города

В социальной сети люди крайне недовольны этим событием
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске вовсю готовятся к новогодним гуляньям. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтактеВ Рыбинске вовсю готовятся к новогодним гуляньям. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
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В Рыбинске вовсю готовятся к новогодним гуляньям. Вчера на Красной площади, где в этом году пройдут основные праздничные мероприятия, установили живую ель. Вот только многие рыбинцы этим событием остались недовольны. По словам участников группы "Подслушано в Рыбинске", эту многолетнюю красавицу срубили на въезде в город.

- Зато с простого мужика за срубленный пень для забора по полной строгости закона спросят, - пишет Алексей Хамов в группе.

- Дерево стояло, росло себе... Можно было и искусственную поставить, - считает Михаил Романов.

Идею об искусственных елях поддержали и другие участники группы.

- Пусть купят эти искусственные, хоть на каждый район, блин. Нафиг настоящие-то портить.

А кто-то и вовсе предлагает посадить живую ель и наряжать ее каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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