В Рыбинске установили новогоднюю ель. Местные жители говорят, что ее срубили в черте города
В Рыбинске вовсю готовятся к новогодним гуляньям. Вчера на Красной площади, где в этом году пройдут основные праздничные мероприятия, установили живую ель. Вот только многие рыбинцы этим событием остались недовольны. По словам участников группы "Подслушано в Рыбинске", эту многолетнюю красавицу срубили на въезде в город.
- Зато с простого мужика за срубленный пень для забора по полной строгости закона спросят, - пишет Алексей Хамов в группе.
- Дерево стояло, росло себе... Можно было и искусственную поставить, - считает Михаил Романов.
Идею об искусственных елях поддержали и другие участники группы.
- Пусть купят эти искусственные, хоть на каждый район, блин. Нафиг настоящие-то портить.
А кто-то и вовсе предлагает посадить живую ель и наряжать ее каждый год.
ИСТОЧНИК KP.RU