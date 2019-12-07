2019-12-07T12:51:08+03:00
Общество

В Ярославле 8 декабря пройдет экологическая акция

Вторсырье, которое накопилось дома, можно сдать на проспекте Дзержинского
Полина Вачнадзе
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Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта. ФОТО: Яр-Экомобиль ВКонтактеВсе собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта. ФОТО: Яр-Экомобиль ВКонтакте
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Акция "Яр-Экомобиль" пройдет в воскресенье, 8 декабря, на парковке рядом с проспектом Дзержинского, 10. Вторсырье будут принимать с 12 до 14 часов.

Что можно сдать? Стеклянные бутылки, банки и стеклобой; макулатуру; жесть и алюминий; пластик. Раздельно принимаются ПЭТ-бутылки, бутыли и канистры, пакеты и пленка, крышечки, тара, вспененный и обычный полистерол, батарейки, ртутные градусники и лампы, резина.

Для благотворительного магазина "Добро-хэнд" можно принести одежду и текстиль в завязанных пакетах. Принимается бытовая техника, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, диски и сложный смесовый пластик, например, детские игрушки.

Если дома хранятся фармацевтические отходы, их тоже можно принести, как и веточки от искусственных елей зеленого цвета.

Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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