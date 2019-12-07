В Ярославском районе поймали мужчину с амфетамином и марихуаной

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-07T10:33:09+03:00

При себе у него еще были фасовочные весы

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в Ярославском районе задержали 24-летнего мужчину. При себе у него было два пластиковых контейнера: в одном находилось вещество светлого цвета, а в другом - трава. Как потом установила экспертиза, это были 24 грамма амфетамина и 0,2 грамма марихуаны. Кроме того, с собой мужчина носил фасовочные весы.

- Задержанный пояснил, что хранил наркотические вещества для личного употребления, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело, ярославец находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU