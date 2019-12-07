2019-12-07T00:21:30+03:00
Спорт

День невезения для «бронепоезда»

Ярославцы второй раз в сезоне не смогли дома поразить ворота соперников
Виктор ПОЛЯК
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Если и есть в хоккее дни невезения, то у команды Майка Пелино именно такой получилась на этой неделе пятница, которую вполне можно назвать «черной», хотя с московским «Динамо» у «Локомотива» есть поражение в этом сезоне. Можно было надеяться, что настрой на реванш за поражение в Москве даст «бронепоезду» дополнительный стимул. Но этого не произошло. Отчасти это может оправдать отсутствие в заявке «Локомотива» из-за болезни Стефана ла Косты, умеющего своей энергией заряжать партнеров на борьбу. Но ведь мастеров в распоряжении наставника «бронепоезда» Майка Пелино достаточно, так что, за «того парня» должны были сыграть другие. Но вот этого и не получилось, хотя ярославцы привычно начали прессинг с первых минут. Однако москвичи были к этому готовы и сами отвечали «взаимность». В такой атакующей манере игры главное – цепкая опека каждого соперника, который пересекает нашу синюю линию. Вот это требование не удалось выдержать на 10-й минуте при быстрой атаке динамовцев. Двое наших оборонявшихся откатывали к воротам Ильи Коновалова, показывая друг другу на одного соперника, накатывавшего по флангу. А на другом фланге шла атака двоих, против которых остался один защитник. Пас на свободного, щелчок с ходу – шайба в воротах Ильи Коновалова. Потом оказалось, что эта шайба стала победной, хотя москвичи смогли еще три раза забить. Причем, во второй шайбе гостям очень повезло, когда посланная низом шайба от конька Максима Осипова срикошетировала мимо Коновалова в ворота. Все попытки «бронепоезда» отыграть эти две пробоины были безуспешны, причем, даже большинство ничем не могло нашим помочь. Шайба, вроде бы, разыгрывалась по всей зоне «Динамо», но вот с завершениями и точными бросками была напряженка, которую можно даже назвать невезухой. Правда, и особо острых моментов у наших почти не было, хотя Николай Коваленко не раз умудрялся продраться с шайбой в зону «Динамо», но там его неизменно блокировали. После того, как во втором периоде после третьей шайбы в ворота Коновалова вратарь покатил на скамейку меняться, пост номер 2 занял Александр Лазушин. Однако изменений в характере игры не произошло. Москвичи было очень бдительны в своей зоне, лишая ярославцев возможностей разития атак, а тем более бросков. В то же время одна из их быстрых атак в исполнении Афиногенова, установила окончательный счет неудачной для Ярославля игры «Локомотив» - «Динамо»(Москва) – 0:4(0:2; 0:2;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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