«Изумруд» треснул, но не раскололся

6 Дек. 22:00 2019-12-06T22:00:02+03:00

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Второй матч «Ярославича» в Екатеринбурге с хозяевами 3-го тура принесла ярославцам первое гостевое очко, хотя начинался для нас просто «за упокой». Первый сет прошел под знаком ошибок. У нас никто не избежал ошибок, что позволило хозяевам скромного, почти школьного, спортзала, в котором проводятся матчи чемпионата России, непринужденно набирать очка. У ярославцев ни подача не шла, ни прием не получался хороший, ни блок не выручал, ни атака не клеилась. Лишь эпизодами что-то получалось. Только в концовке сета впервые удалось поставит результативный блок. И первый темп у нас заработал, когда сет уже было не спасти. А второй сет начался у наших просто катастрофой. Уже в середине сета превосходство «Изумруда» в счете достигло двузначного значения – 15:3. Даже в страшном сне такого не придумать! Однако именно эти цифры произвели совершенно неожиданный эффект. «Ярославич» вдруг преобразился и повел свою игру. Во многом на это повлияла замена связующего. Начинавшего матч Алексея Сакеева сменил юный Михаил Вышняков, что оказалось просто гениальным ходом. Сакеев, имевший в прошлом сезоне опыт выступлений в суперлиге и, по всем раскладам, обязанный вести игру на высоком уровне, в этой игре был неузнаваем и ошибался даже на первый темп, что шокировало партнеров. А вот Вышняков откровенно блеснул. Именно с его передач наши атаки вдруг стали убийственно точными. Преобразились и партнеры, у которых сразу пошла подача, особенно у Сергея Локтионова и Рафаэла Мигела. Но и планеры Ивана Пискарева тоже вдруг стали для игроков «Изумруда» неберущимися. Отрыв от хозяева стал стремительно таять и, возможно, при более ранней замене вполне удалось бы достать убежавших в отрыв. Но на волне своей игры «Ярославич» смог в двух следующих сетах сделать казавшееся до этого практически невозможным и довел игру до тайбрейка. Оставалось только «расколоть» этот крепкий камешек «Изумруд», в котором уже появилась трещина. Для первой победы на выезде «Ярославичу» нужно было тайбрейк начинать с полной концентрацией. Но, похоже, достигнутый ярославцами промежуточный успех сказался на них расслабляюще. Только этим можно объяснить внезапную цепочку ошибок ярославцев, которую невозмутимое табло высветило жуткими для тайбрейка цифрами – 7:1. В дальнейшем оставалось только догонять, что при игре до 15 очков немыслимо. Тем не менее, и здесь «Ярославич» бился до последнего. Удалось даже отыграть два матч-бола, но «Изумруд» не раскололи. "Локомотив-Изумруд" - "Ярославич" - 3:2 (25:19, 25:18, 20:25, 21:25, 15:12)

ИСТОЧНИК KP.RU