2019-12-06T20:25:54+03:00
Общество

Ярославец спас от собак котенка. Теперь у него есть трехлапый друг

Пользователи соцсетей называют его святым
Роман РЫЖИКОВ
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Фото:Ярославль LIFE/vk.comФото:Ярославль LIFE/vk.com
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Ярославец Иван Земляков спас котенка. Бедолагу драли собаки, когда ему на помощь пришел мужчина. Он разогнал псов и подобрал израненное животное.

- Смотрю - живой. Ну, делать нечего... Поехали в клинику. Операция... Теперь у меня одноногий друг поселился! – похвастался своим поступком мужчина в группе Ярославль Live Вконтакте. - Больно нам очень. Лапку ищет. Мяукает так, что сердце ноет. Но мы с ним потерпим и будем жить. Да и врачи сказали, что выживет 100%!

Пользователи соцсетей называют мужчину святым, а сам он общения с журналистами избегает. Наверное, общается с новым другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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