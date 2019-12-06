Ярославскому музею-заповеднику передадут уникальные археологические находки

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-06T17:57:56+03:00

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Раскопки в историческом центре Ярославля проводились с 2007 года. За это время было выявлено большое количество артефактов, что позволяет говорить об особом значении этого участка для Рубленого города. Обнаружены фрагменты иностранных стеклянных сосудов и украшений, княжеские вислые свинцовые печати к грамотам. Кстати, их в Ярославле нашли впервые. В 2019 году эта коллекции пополнилась еще двумя экземплярами, теперь их в городе семь.

Вислые печати использовались в Древней Руси для скрепления официальных документов, правом ими пользоваться обладали только князья, их наместники и церковные олигархи. Печати принадлежат известным личностям конца XII – первой половины XIII века, например, первому ярославскому князю Всеволоду Константиновичу, другая – его матери Марии, жене великого князя Константина Всеволодовича. Находки женских печатей при раскопках крайне редки, ведь если женщина имела печать, она могла распоряжаться имуществом.

В 2019 году найдены остатки деревянных построек XII – XIII веков, обнаружено место расположения первого каменного здания Ярославля – Успенского собора 1215 года, поиск которого велся разными исследователями в течение нескольких десятилетий.

Здесь же обнаружены следы страшного разорения города войсками Батыя зимой 1238 года – коллективные захоронения жителей и защитников города. В погребениях найдены, в том числе, останки профессиональных воинов - княжеских дружинников, их боевых коней. Обнаружены кости ловчих птиц, что говорит о существовании на данном участке соколиного двора, вероятно княжеского.

ИСТОЧНИК KP.RU