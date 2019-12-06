2019-12-06T16:49:57+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина задушил знакомого брючным ремнем

Мужчины сначала вместе пили, а потом разругались
Полина Вачнадзе
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Сейчас следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. ФОТО: Управление СКР по Ярославской областиСейчас следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. ФОТО: Управление СКР по Ярославской области
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Убийство на улице Школьной произошло 4 декабря. 33-летний ярославец был в гостях у своего знакомого. Там они напились и разругались. Конфликт закончился тем, что подозреваемый схватил брючный ремень и им задушил 40-летнего хозяина дома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в отношении ранее не судимого местного жителя. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. С подозреваемым проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на манекене, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.

Сейчас следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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