В работе Брейтовских предприятий выявлены нарушения в сфере обращения с отходами

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-06T16:33:56+03:00

Кроме того, были выявлены нарекания при маркировке продукции

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В Брейтовском районе Ярославской области прошла проверка исполнения законодательства в сфере обращения водных биологических ресурсов и отходов животноводства, которую совместно проводили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора. В ходе рейда были выявлены серьезные нарушения.

- Так, в СК Колхоз имени Ленина и ООО «Брейтовский рыбоперерабатывающий завод» вскрыты нарушения порядка дезинфекции производственных помещений и технологического оборудования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - А в ООО «Заповедный край» выявлена рыбная продукция без маркировки.

По итогам проверки должностные лица рыбохозяйственных организаций привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU