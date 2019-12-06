Жители Туношны собирают подписи против закрытия автобусного маршрута

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-06T16:16:41+03:00

Люди ездят в битком набитом автобусе, но и его скоро может не стать. ФОТО: группа "Ярославль. Гражданские инициативы" ВКонтакте

Сейчас поселок и военный городок с Ярославлем связывают два автобуса

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- Мы, жители поселка Туношна и военного городка, крайне возмущены и опечалены ситуацией, сложившейся вокруг общественного транспорта, соединяющего наши поселки с Ярославлем. Изначально хорошие вместительные автобусы, обслуживающие маршрут 103 «Автовокзал – Больница МПС», были заменены на неудобные и невместительные автобусы марки ПАЗ, - говорится в обращении.

Как следствие, это привело к тому, что с утра сложно уехать, в салоне не протолкнуться. Теперь же маршрут и вовсе собираются снять. Жителям населенных пунктов остается довольствоваться 105-м маршрутом «Автовокзал – Некрасовское».

- Автобус идет издалека, время его прибытия подгадать очень сложно, поэтому нужно выходить на остановку заранее и долго ждать. А сейчас на улице зима, стоять холодно, - возмущаются жители Туношны.

Часто они сталкиваются с тем, что автобус идет не по графику. Люди опаздывают на работу, в детский сад за детьми. Есть еще, конечно, 183 маршрут от Автовокзала до аэропорта Туношна, но на него надежды никакой: ходит редко, а может и вообще не приехать.

Люди, напуганные нововведениями в системе общественного транспорта области, создали обращение и намерены довести его до губернатора, чтобы он как-то повлиял на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU