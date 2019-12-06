В Рыбинске готовятся к НаШествию Дедов Морозов. Полная программа праздника

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-06T15:53:58+03:00

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Новогодние праздники в Рыбинске стартуют 14 декабря. В этот день по улицам города пройдет традиционное, но от этого не менее грандиозное НаШествие Дедов Морозов. В этот раз стройными и не очень рядами пройдут 2020 зимних волшебников.

Праздничный день начнется с открытия резиденции Рыбинской снежинки в ДК «Вымпел» в 11.00. Там с наступающим Новым годом ребят и их родителей поздравит Дед Мороз из Великого Устюга.

Потом – спортивные мероприятия: легкоатлетический «Новогодний ЗаБег». Обязательное условие участия – карнавальный костюм или другие атрибуты праздника. Еще пройдут веселые старты Дедов Морозов и Снегурочек, забеги в валенках для детей и взрослых. Спортивный праздник ждет активных и легких на подъем на площади ДС «Полет» с 11.30.

«Рыбинское АвтоНашествие» стартует в 14.00 на площади Дерунова. Там можно будет оценить творческий потенциал участников, их полет фантазии. Колонна украшенных машин позже присоединится к шествию Дедов Морозов.

Главная часть праздника, конечно же, само НаШествие. Построение начнется в 15.00 на улице Крестовой в районе площади Дерунова. Сначала там состоится общегородская зарядка «Зарядись на новый год!», а после нее пойдет колонна. Она двинется по улице Крестовой к старому центру – улице Стоялой, где как раз стартует гастрономический фестиваль «Рыбная резиденция Деда Мороза», и на Красную площадь.

Кстати, в этом году все основные гулянья пройдут на реконструированных под стиль 19 века улицах. Установят живую ель и украсят ее деревянными игрушками.

С 15 до 18 часов – интерактивная программа, концерты, конкурсы и прочие новогодние развлечения.

Завершится праздник фейерверком у Парадной лестницы в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU