Ярославцы смогут проверить свои знания, пройдя тест по истории Отечества
Акция пройдет во всех регионах России и в 42 странах мира
Участники должны будут ответить на 40 вопросов. ФОТО: ярославская областная дума
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Большой тест на знание истории Отечества можно будет пройти 13 декабря. Масштабная международная акция будет посвящена предстоящему Году памяти и славы.
Площадкой для прохождения теста в Ярославле станет областная дума. Участники должны будут ответить на 40 вопросов, которые охватят все периоды отечественной истории.
Тест начнется в 11.00. Если нет возможности прийти на тест, его можно пройти в режиме онлайн на сайте проекта кдгр.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU