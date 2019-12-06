2019-12-06T15:06:49+03:00
Общество

Ярославцы смогут проверить свои знания, пройдя тест по истории Отечества

Акция пройдет во всех регионах России и в 42 странах мира
Полина Вачнадзе
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Участники должны будут ответить на 40 вопросов. ФОТО: ярославская областная думаУчастники должны будут ответить на 40 вопросов. ФОТО: ярославская областная дума
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Большой тест на знание истории Отечества можно будет пройти 13 декабря. Масштабная международная акция будет посвящена предстоящему Году памяти и славы.

Площадкой для прохождения теста в Ярославле станет областная дума. Участники должны будут ответить на 40 вопросов, которые охватят все периоды отечественной истории.

Тест начнется в 11.00. Если нет возможности прийти на тест, его можно пройти в режиме онлайн на сайте проекта кдгр.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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